Vanavond op tv: Nederlandse politici betaald door Moskou? • Veertig dagen na dood Navalny • De Nederlandse én Ierse stier van Potter

Nederlandse politici betaald door Moskou?

Een vanuit Praag opererende pro-Russische nieuwssite - Voice of Europe - met vooral pro-Russisch nieuws, is ontmanteld. Doel was om de komende Europese Verkiezingen te beïnvloeden, zegt de Tsjechische geheime dienst. Er zouden meerdere Europese politici zijn betaald door Rusland. Zij zouden grote sommen cashgeld hebben gekregen in ruil voor anti-Oekraïne en Ruslandvriendelijke standpunten. Het zou ook gaan om politici uit Nederland.