Maar enkele uren per dag stroom in Charkiv na Russische aanvallen

Charkiv, de tweede stad van Oekraïne met ruim een miljoen inwoners, is het zwaarste slachtoffer van de jongste Russische luchtaanvallen.

De belangrijkste elektriciteitscentrale van de stad is hard geraakt vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag. De verwachting was dat het minstens een jaar zou duren om de centrale repareren. Dat gaat wellicht sneller. En ook slaagt het elektriciteitsbedrijf erin om de stad van stroom te voorzien, door verschillende leidingen om te leggen met veel kunst- en vliegwerk.

Per wijk krijgen huishoudens nu enkele uren stroom per dag, ongeveer een uur of vijf. Dat betekent dat mensen weer kunnen koken en hun appartement kunnen bereiken met de lift. Flats hebben alleen elektriciteit en geen gas. Dit weekend, toen de stroom compleet was uitgevallen, was de situatie "gespannen", vertelt hulpverlener Dmitri Gorjatsjki. Omdat het onmogelijk was om een simpele maaltijd te bereiden.

Geen water

Geen elektriciteit betekent ook geen water. "Dat is ellende voor een gezin met kinderen", zegt vrijwilliger Oleksandr Sirenko. Volgens hem maken mensen er het beste van. "Mensen koken op vuurtjes op de binnenplaats. Ze laten zich niet meer bang maken door de terroristische buurman. We weten van wie het komt."

Nieuwe aanvallen kunnen de precaire situatie veranderen en de stroomvoorziening weer in gevaar brengen. Wat het gevolg is van een luchtaanval van gistermiddag is onduidelijk. Bekend is alleen dat de Russen voor het eerst sinds het begin van de oorlog weer vliegtuigbommen hebben afgeworpen op Charkiv. Die kwamen terecht in een woonwijk op een binnenplaats en er zou ten minste één dode zijn gevallen.