Nobelprijswinnende psycholoog Daniel Kahneman (90) overleden

De Israëlisch-Amerikaanse psycholoog Daniel Kahneman, die in 2002 de Nobelprijs voor Economie toegekend kreeg, is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat melden zijn vrouw en zijn werkgever Princeton University.

Kahneman werd vooral bekend met zijn werk over het belang van intuïtie bij het nemen van financiële beslissingen, en stond samen met vaste academische partner Amos Tversky aan de basis van de wetenschappelijke discipline behavioral economics (gedragseconomie). Zijn boek over dit onderwerp voor een groot publiek, Thinking, Fast and Slow, werd in 2011 een bestseller.

Centrale gedachte daarbij is dat de mens veel minder rationeel handelt bij het beslissen over een nieuwe baan of een grote aankoop dan tot dan toe werd aangenomen: intuïtie speelt een grote rol bij zo'n beslissing, en die wordt door de mens dan achteraf goedgepraat als weloverwogen besluit.

Gouden eieren

Zo kwamen Kahneman en Tversky in de jaren 70 tot de conclusie dat de meeste mensen intenser reageren op financieel verlies dan op even grote winst, en dat dit kan leiden tot vasthouden aan de status-quo, zelfs tegen het eigenbelang in. Dit principe kreeg later de naam loss aversion (afkeer van verlies).

Kahneman kreeg in 2002 in zijn eentje de Nobelprijs voor Economie, omdat zijn academische partner Tversky al in 1996 was overleden. De twee werkten decennialang zo intensief samen dat ze een muntje opgooiden bij de vraag wie de eerste auteur mocht worden bij hun eerste gezamenlijke publicatie, en daarna die eer simpelweg om-en-om op zich namen.

"Amos en ik deelden het wonder dat we samen de gans bezitten die gouden eieren legde - een gezamenlijke geest die beter was dan die van ons individueel", zo memoreerde Kahneman later over zijn partner.

Kahneman legt kort uit waar zijn werk om draait: