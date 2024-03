Deelnemers Boat Race gewaarschuwd voor vieze Theems: blijf uit het water en was jezelf

De winnaars van de iconische roeiwedstrijd The Boat Race op de Theems zullen dit jaar twee keer nadenken voordat ze hun stuurman of stuurvrouw het water in gooien. De traditionele overwinningsplons wordt afgeraden door de organisatie, omdat uit testen is gebleken dat de rivier zwaar vervuild is.

The Boat Race, die zaterdag voor de 169ste keer wordt gehouden, gaat tussen de beste roeiers van de universiteiten van Oxford en Cambridge. Bij de vrouwen wordt de race voor de 78ste keer afgewerkt.

De non profit-organisatie River Action, die zich inzet voor schonere rivieren in het Verenigd Koninkrijk, liet onderzoek naar de waterkwaliteit van de Theems uitvoeren. In het water bleek zich een te hoge concentratie van de E. coli-bacterie te bevinden. Die ziekmakende bacterie, afkomstig uit ontlasting, stroomt bij veel regenval via het riool de rivier in.

Zo wordt de stuurman van het winnende team normaalgesproken in het water gegooid: