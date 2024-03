In het Gelderse Elst heeft vannacht brand gewoed in geparkeerde auto's in dezelfde straat. Door de hitte van de vlammen sprong ook het glas in ramen en voordeuren van huizen, schrijft Omroep Gelderland.

Drie auto's zijn volledig verwoest. Enkele andere geparkeerde voertuigen raakten beschadigd.

Omdat het vuur tegelijkertijd aan beide kanten van de straat woedde, gaat de politie uit van brandstichting. De politie is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden.