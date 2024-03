Meer boa's voor extra toezicht rond overvol aanmeldcentrum Ter Apel

De gemeente Westerwolde krijgt acht extra boa's voor meer toezicht in Ter Apel, waar het landelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers staat. Er is sprake van toenemende overlast in het dorp vanwege het overvolle aanmeldcentrum.

Waarnemend burgemeester Leendert Klaassen meldt dat een deel van de extra boa's volgende week begint. Het gaat volgens RTV Noord om een zogenoemde 'flexpool' onder leiding van de gemeente Groningen. Dat is een groep boa's die vanaf 2 april in de hele provincie kan worden ingezet. Hun eerste werkplek wordt dus Ter Apel.

Meer incidenten op straat

In het aanmeldcentrum mogen niet meer dan 2000 mensen verblijven, oordeelde de rechter eerder dit jaar. Echter verblijven er met regelmaat meer mensen, waardoor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hoge dwangsommen moet betalen.

Volgens de gemeente neemt de druk op het dorp toe door de grote aantallen asielzoekers. Het aantal winkeldiefstallen is volgens waarnemend burgemeester weliswaar afgenomen, maar het aantal "overige incidenten" neemt toe, zegt hij. Het gaat om incidenten in de openbare ruimte, maar wat dat precies inhoudt, wil hij niet toelichten.

Ook de sluiting van de sobere opvang voor mogelijke overlastgevers, de zogenoemde procesbeschikbaarheidslocatie (pbl), draagt volgens de gemeente bij aan het hoge aantal incidenten. De gemeente hoopt dat die opvang snel weer open kan na wat aanpassingen.

Buitenslapers

De burgerwacht in Ter Apel zei eind februari dat er een toename is van het aantal asielzoekers dat buiten slaapt in het dorp. Klaassen heeft hier geen exacte cijfers van maar wil dat de extra boa's, die ook in de avonduren worden ingezet, kunnen handhaven op asielzoekers die buiten overnachten.