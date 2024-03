'Natuurlijke cholesterolremmer' uit de schappen in Japan na vier doden

In Japan zijn vier mensen overleden na het innemen van cholesterolremmers. Kobayashi Pharmaceuticals, het bedrijf dat het supplement produceert, geeft toe dat er twee sterfgevallen zijn gemeld. Vandaag bevestigde de Japanse premier Kishida nog twee andere sterfgevallen in een Kamerdebat.

Een van de overleden patiënten begon in 2021 met het innemen van dit supplement en is in februari dit jaar plotseling gestorven vanwege nierfalen. In totaal zijn 106 mensen opgenomen in het ziekenhuis met soortgelijke klachten. De verwachting is dat het aantal slachtoffers in de komende dagen flink oploopt. De Japanse overheid heeft een grootschalig onderzoek aangekondigd.

Dat de zaak nu pas aan het licht komt, is zorgwekkend voor Japanners. De overleden patiënten begonnen in 2021 en 2022 met het gebruiken van de supplementen, maar het populaire product Benikoji Chole-help is pas recent teruggeroepen en lag tot voor kort nog op de planken van grote drogisterijen en supermarkten.

'Gepaste maatregelen'

Benikoji wordt in Japan wijdverspreid gebruikt, in zowel supplementen als voedselproducten. Het bestanddeel bestaat uit een mix van de benikoji-bacterie en gestoomde rijst, een proces dat een roodkleurig gefermenteerd bestanddeel oplevert. Het consumeren hiervan zou 'slechte cholesterol' in het bloed moeten verlagen. Het wordt daarom in veel gezondheidsproducten gebruikt die beweren 'natuurlijk' te zijn. Omdat het een supplement betreft, is het zonder recept te verkrijgen in de winkel.

Ondanks de vrije verkrijgbaarheid waren er jarenlang signalen dat er gezondheidsrisico's aan verbonden waren. Volgens de Japanse autoriteit voor voedselveiligheid zijn eerder al meldingen gedaan over mogelijke gezondheidsproblemen als gevolg van regelmatig gebruik.

In 2014 deed Zwitserland alle benikoji-producten in de ban en de Franse overheid waarschuwde het publiek te overleggen met een arts voor inname. Onder de huidige EU-maatregelen mogen veel producten die het middel bevatten niet meer verkocht worden, maar van een volledig verbod is geen sprake.

Grootschalig onderzoek

In Japan probeert de overheid nu grip te krijgen op de situatie. "We nemen gepaste maatregelen als dat nodig is", verklaarde premier Kishida in een Kamerdebat vanochtend. De overheid kondigt vandaag een grootschalig onderzoek aan naar mogelijke misstanden bij de farmaceut Kobayashi.

De regeringswoordvoerder heeft aangegeven dat alle beschikbare informatie wordt overhandigd aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Het ministerie van Volksgezondheid houdt vandaag een spoedsessie met voedselveiligheidsexperts en geeft aan op basis hiervan officieel advies uit te vaardigen over het gebruik van benikoji. Een minister zegt ongeveer 7000 producten te evalueren die beweren speciale gezondheidsvoordelen op te leveren.

In Osaka, de stad waar het overgrote deel van de productie plaatsvindt, heeft de gemeente direct stappen ondernomen om de producten uit de schappen te halen. Supplementen die gemaakt worden van de gefermenteerde rode rijst zijn onder een verscherpte hygiënewet nu verboden. De gemeente heeft een spoedonderzoek ingesteld naar 52 lokale bedrijven die het ingrediënt hebben gekocht van Kobayashi, en in hun eigen producten hebben verwerkt.