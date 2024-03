Bosma: Baudet heeft spijt van uitspraken tegen Klaver

Forum voor Democratie-leider Baudet heeft spijt van zijn uitspraken in de richting van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Klaver. Dat heeft Kamervoorzitter Bosma van Baudet gehoord in een telefoongesprek. Baudet dreigde Klaver gisteren "op zijn bek te slaan".

Volgens Bosma heeft Baudet zich naar eigen zeggen laten meeslepen "in de felheid van het debat". De Kamervoorzitter voegde eraan toe dat Baudet dat zelf ook naar buiten zal brengen. Bosma is hier "heel blij mee".

De Kamervoorzitter had Baudet ontboden voor een gesprek vanochtend, maar de FvD-leider is niet gekomen. "Hij stelde dat hij hier niet kon zijn en dat hij een andere afspraak had", zei de Kamervoorzitter daarover.

Bedreigingen

Baudet was door Bosma uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van het dreigement van de FvD-voorman aan het adres van Klaver na een Kamerdebat. Dat debat ging over een initiatiefwet van Forum voor Democratie om een referendum te houden over het Nederlandse lidmaatschap van de EU.

In het debat zelf waren er al heftige botsingen tussen Baudet aan de ene kant en Klaver en D66-Kamerlid Paternotte aan de andere kant. Klaver en Paternotte stelden Baudet kritische vragen over zijn mogelijke banden met Rusland.

Stukken van Stichting

Toen de voorzitter het debat had beëindigd, dreigde Baudet Klaver "op zijn bek te slaan" als hij nog een keer naar stukken van de Stichting Forum voor Democratie zou vragen. Die stichting richtte Baudet in 2014 op om de activiteiten rond het Oekraïne-referendum te organiseren.

In een brief aan Baudet noemde Kamervoorzitter Bosma de bedreiging door Baudet "volstrekt onaanvaardbaar". Volgens hem zijn grenzen en fatsoensnormen overschreden en is ook het aanzien van Kamer en politiek geschaad. En vandaag herhaalde Bosma dat het gedrag van de FvD-voorman van gisteren niet te tolereren is: "Je kan niet als Kamerleden onderling elkaar met geweld gaan bedreigen."

Kamervoorzitter: reactie Baudet lijkt positief

Op de vraag of de verklaring van Baudet van vandaag voldoende is, antwoordde Bosma dat hij nu eerst de reactie van Klaver wil horen. "Die heeft zich bedreigd gevoeld en dat is een belangrijk iets, maar de intentie van Baudet lijkt me positief, namelijk dat hij dit hele verhaal uit de wereld wil hebben."

De Kamervoorzitter voegde eraan toe dat bij recente aanpassingen van het Reglement van Orde van de Kamer er nooit aan is gedacht dat "we geweldsincidenten in de plenaire zaal zouden kunnen hebben buiten de vergadering om". Hij gaat er met het Kamerbestuur over praten hoe hier in de toekomst mee moet worden omgegaan. Volgens Bosma zijn er in elk geval nu geen sancties van de Kamer tegen Baudet mogelijk.