Feyenoord ontsnapt aan nederlaag bij RKC, maar Advocaats reeks verliest glans

Belgisch jeugdinternational Cyril Ngonge is zo'n slimme investering voor de toekomst. De diepte in gestuurd door oud-international Vurnon Anita slalomde de aanvaller vlak na rust richting het strafschopgebied, waarna hij met een vernietigende uithaal Justin Bijlow passerde (1-0).

RKC stevende vorig seizoen af op degradatie, maar werd gered door de coronacrisis. De club richtte zich op in crisistijd met een handvol transfervrije routiniers en talenten.

Na de 0-13 van Ajax op bezoek bij VVV werd er zaterdag nog gesproken over het failliet van de eredivisie. Een dag later blijkt maar weer dat de zogeheten kleintjes in de competitie allesbehalve onderschat mogen worden.

Al twintig competitieduels is Feyenoord ongeslagen, sinds de 73-jarige Advocaat het een jaar geleden overnam van de opgestapte Jaap Stam. Maar die reeks verliest steeds meer glans, na het gelijkspel vorige week tegen Sparta en nu de remise met het bescheiden RKC.

Feyenoord is door het oog van de naald gekropen op bezoek bij RKC Waalwijk. Vijf minuten voor tijd ontsnapten de Rotterdammers aan de eerste nederlaag in de eredivisie onder trainer Dick Advocaat, al zullen ze het gelijkspel (2-2) vermoedelijk wel als een nederlaag ervaren.

En ook voormalig Oranje-speler Ola John, die zijn carrière na acht buitenlandse jaren weer nieuw leven in wil blazen in Waalwijk, deed Feyenoord vlak voor tijd pijn met een schot in de korte hoek (2-1).

De Rotterdammers herstelden zich echter tot twee keer toe. Terwijl Nicolai Jørgensen vanwege een liesblessure op het punt stond gewisseld te worden, tikte hij op aangeven van Orkun Kökcü in twee instanties raak. Het gekrulde schot waarmee Ridgeciano Haps de eindstand bepaalde, was een van de spaarzame hoogtepunten van de Rotterdammers.

Overlevingsslag

Na een sterke opening, met een hoop Rotterdamse kansen, werd het duel voor Feyenoord een overlevingsslag. Advocaat werd veelvuldig gedwongen te wisselen door fysieke ongemakken bij zijn spelers, die het Europese duel met Dinamo Zagreb zichtbaar nog in de benen hadden.

"Dit was niet het Feyenoord dat ik donderdagavond heb gezien", zei Advocaat over het moeizame optreden van zijn ploeg. "Je kon duidelijk zien dat een aantal spelers de fitheid niet had."

En er komen nog meer zware weken aan voor Feyenoord, dat nu vijfde staat in de eredivisie. Met competitiewedstrijden tegen FC Emmen en FC Groningen en tussendoor nog Europese partijen tegen Wolfsberger AC en CSKA Moskou.

Bekijk hieronder de reacties van Dick Advocaat, Ridgeciano Haps, Fred Grim en Ola John: