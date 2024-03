Visverbod helpt tegen massale dolfijnensterfte in Golf van Biskaje

Langs de Franse Golf van Biskaje spoelen al jarenlang grote aantallen dode dolfijnen aan. Ze komen op zee terecht in vissersnetten en raken daarin verstrikt. Ze kunnen dan niet meer naar de oppervlakte om te ademen, waardoor ze stikken. Vissers gooien de dieren gewond of dood weer terug in zee.

Dit jaar heeft de Franse regering voor het eerst een tijdelijk visverbod afgekondigd voor een bepaalde categorie boten. Dat verbod gold van eind januari tot eind februari. En het blijkt effect te hebben gehad. Het aantal dolfijnen dat in die periode in netten terechtkwam en dood aanspoelde, is drastisch gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van instituut Pelagis, dat is verbonden aan de Universiteit van La Rochelle.

In de winter van 2022-2023 had 70 procent van alle onderzochte dode dolfijnen sporen van verwondingen door vissersnetten. Tijdens het visverbod deze winter had slechts 4 procent zulke verwondingen. "Het aantal dieren dat overleed in vissersnetten is dus enorm gedaald", aldus onderzoekster Hélène Peltier.