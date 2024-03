Wekdienst 28/3: Oekraïne en Polen overleggen • The Passion in Zeist

En dan nog even dit:

Het dorp Heinkenszand in Zeeland is in de ban van een autodief die briefjes achterlaat. Ook Suus kreeg er eentje. Haar auto werd gestolen. Een paar dagen later vond ze hem drie straten verderop terug, mét briefje. "Thanks for using, XX Polska", stond erop.

"Er staat een knipoog achter. Het is grappig bedoeld dus, maar het is absoluut niet grappig", zegt Suus tegen Omroep Zeeland. En Suus is niet de enige die dit overkomt: Polska laat de afgelopen weken een spoor van vernieling achter in Heinkenszand en omgeving.

De autodief staat ook op camerabeelden van sommige bewoners. De politie is ermee bezig maar heeft de autodief nog niet gevonden.