Meer mensen kregen hulp bij geldproblemen via Humanitas

Volgens Humanitas kunnen mensen te makkelijk schulden maken en kan een schuld ook te snel uit de hand lopen. "Een groot aantal agressieve incassobureaus werkt op basis van no cure no pay, waardoor bedrijven hun openstaande rekeningen makkelijk overdragen. Als je een rekening niet kunt betalen, dan wordt die vele malen hoger. Een kleine schuld kan uitgroeien tot een monsterschuld."

De organisatie vroeg de coördinatoren die vrijwilligers aansturen naar de oorzaken van de stijgende hulpvraag. Die noemen zaken als prijsstijgingen, energiekosten en de nasleep van de coronacrisis. Ook zien ze toenemende problemen bij mensen die niet digitaal vaardig zijn, vooral ouderen.

'Moeilijk om stap te nemen'

Een van de mensen die bij Humanitas aanklopten voor schuldhulp is Rozemarijn. "Ik heb een deurwaarder aan de deur gehad, brieven, aangetekende brieven, aanmaningen. En raakte het overzicht kwijt. Wat moet ik nu, waar moet ik terecht, dacht ik."

Ze is blij dat ze toen hulp kreeg van een vrijwilliger van de organisatie. "Het is heel moeilijk om die stap te nemen. Je probeert eerst zelf dingen op te lossen. Maar je ziet die brieven op de mat liggen en weet stiekem al, dit is een foute boel."

Ze is nu, met hulp, weer op de goede weg. "Ik moet eerst zorgen om verder uit de schulden te komen, weer een beetje rust in mijn hoofd krijgen. En ik heb leren genieten van kleine dingen. Ook met minder kun je gelukkig zijn. Maar wel met hulp, zorg dat je die hulp pakt, dat dat stukje schaamte voorbij is."