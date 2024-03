Partijen willen enquête naar misstanden gesloten jeugdzorg

De Tweede Kamer moet een korte parlementaire enquête houden naar de misstanden in de gesloten jeugdzorg in de periode van 2008 tot nu. Daarvoor pleiten GroenLinks-PvdA en NSC. Ze willen weten waarom er zo lang niet is ingegrepen, terwijl al wel duidelijk was dat het systeem faalde. "Het is tijd dat de politiek verantwoording aflegt."

Vandaag debatteert de Kamer met demissionair staatssecretaris Van Ooijen (VWS) over de gesloten jeugdzorg. De twee partijen hopen daar een meerderheid te vinden voor een 'beknopte parlementaire enquête'. Die duurt korter dan een gewone enquête, maar de getuigen worden wel onder ede gehoord.

In de gesloten jeugdzorg worden jongeren met problemen intensief behandeld en ze zijn er zeer beperkt in hun vrijheid. De afgelopen jaren is gebleken dat veel jongeren zich er onveilig voelen. Er is soms sprake van geweld en repressie, ze krijgen niet de juiste hulp en weinig tot geen onderwijs. Jongeren komen er vaak getraumatiseerd uit.

Alarmbel

Verschillende instanties, Kamerleden en ouders hebben aan de alarmbel getrokken, maar er is weinig tot geen actie ondernomen, stellen de partijen. Eerder deze maand oordeelde de inspectie nog dat de zorg tekortschiet. Dat bleek ook uit de documentaire die ervaringsdeskundige Jason maakte over de misstanden.

GroenLinks-PvdA en NSC willen onder meer jongeren, medewerkers, de inspectie en de politiek horen tijdens een enquête. "Het is vreselijk nog steeds te moeten aanzien dat we jongeren die hulp nodig hebben opsluiten in instellingen waar ze fysieke en emotionele schade oplopen", zegt Kamerlid Faith Bruyning van NSC. "Dit moet écht stoppen."

Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA vindt het "ronduit teleurstellend dat er na de vele signalen nog weinig concrete verbeteringen zijn". "Dat het hier om jongeren in een heel kwetsbare situatie gaat, die juist bescherming van de overheid nodig hebben, maakt dat ik vind dat de Kamer hierin meer verantwoordelijkheid moet nemen."

Het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg neemt af, maar volgens cijfers van de Jeugdautoriteit zijn het er altijd nog zo'n 480. Het kabinet streeft ernaar om in 2030 geen nieuwe opnames meer te hebben in de gesloten jeugdzorg.