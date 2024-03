Japanse lander weer wakker na ijskoude maannacht

De lander die Japan eind januari op de maan zette, heeft ook zijn tweede maannacht doorstaan. De lander SLIM heeft nieuwe beelden naar aarde gestuurd, heeft het Japanse ruimtevaartprogramma laten weten.

De ijskoude maannacht, waarin de temperatuur daalt naar zo'n 130 graden onder nul, duurt twee weken. Tijdens die lange nacht was het gebied waar SLIM staat in volledige duisternis gehuld. Het was vóór de landing in januari niet duidelijk of het ruimtevaartuig de lange koude nacht zou kunnen overleven. In februari bleek dat wel zo te zijn. De Japanners konden niet eerder controleren of de tweede nacht ook goed was doorstaan, omdat de lander zichzelf uitschakelt als het donker is.