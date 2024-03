Onderwijsraad: beroepsopleidingen moeten stages doelgerichter inzetten

Beroepsopleidingen moeten aankomende vaklieden "doelbewust en spaarzaam" laten leren in de praktijk. Voor zaken die ze ook elders kunnen leren, moeten de opleidingen zoveel mogelijk alternatieven inzetten. Dat adviseert de Onderwijsraad in een vandaag verschenen adviesrapport Een klemmend beroep.

De reden voor de oproep is dat bedrijven en organisaties onvoldoende capaciteit hebben om studenten te begeleiden. Ze kampen vaak met een personeelstekort. Daardoor dreigt ook een ander risico: stagemisbruik. "Bijvoorbeeld als studenten zonder enige vorm van begeleiding werkzaamheden moeten uitvoeren. Of als ze worden ingezet als volledige, vaak onbetaalde, werknemers, waardoor hun vorming in de praktijk niet centraal staat. Dit alles belemmert hen in hun voorbereiding op de beroepspraktijk en later in de uitoefening van hun vak of beroep", schrijft de Onderwijsraad.

Ook ontstaat door stagemisbruik de kans op studievertraging, studie-uitval en vroegtijdig schoolverlaten, aldus de raad. "En daardoor op een nog groter tekort aan goed opgeleide vakmensen en professionals."

Minimumstagevergoeding

De Onderwijsraad adviseert om studenten waar het kan ervaring te laten opdoen in situaties die de praktijk nabootsen. Ook kunnen in de school praktijkopdrachten worden uitgevoerd die door het bedrijfsleven worden aangedragen. De raad stelt dat sommige ervaringen die tijdens de coronapandemie zijn opgedaan nog van pas kunnen komen.

Verder beveelt de Onderwijsraad aan dat opleidingen en de beroepspraktijk op landelijk niveau 'principes van kwaliteit' afspreken. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de werkzaamheden van de student in het praktijkdeel passen bij de fase van de beroepsopleiding en de leerdoelen van de student.

De raad pleit in het adviesrapport ook nog voor minimumstagevergoedingen voor de studenten. Daarnaast wijst de raad op het belang van de toegankelijkheid van stages, de goede begeleiding van studenten en het tegengaan van stagediscriminatie.