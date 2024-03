Amerikaanse oud-senator Joe Lieberman (82) overleden

De voormalige Amerikaanse senator en kandidaat voor het vice-presidentschap Joe Lieberman is overleden. Hij was 82 jaar.

Lieberman was 24 jaar senator voor de staat Connecticut, van 1989 tot 2013. Voor de presidentsverkiezingen van 2000 was hij de running mate van Al Gore. Die verloor de verkiezingen van de Republikein George Bush. Vier jaar later stelde Lieberman zich zelf kandidaat voor het presidentschap, maar hij strandde tijdens de voorverkiezingen.

De senator beschouwde zichzelf als een Democraat, al kreeg hij formeel niet altijd de steun van die partij. Hij stond er bekend om regelmatig van de partijlijn af te wijken. In 2006 behield hij zijn zetel door als onafhankelijk kandidaat mee te doen.

Volgens zijn familie werden complicaties na een val hem fataal. Hij wordt vrijdag begraven in zijn woonplaats Stamford in Connecticut.