Lichamen twee wegwerkers geborgen uit rivier na brugongeluk VS

Duikers hebben in de haven van Baltimore de lichamen geborgen van twee van de zes wegwerkers die aan het werk waren op de brug die in de nacht van maandag op dinsdag instortte na een aanvaring. De lichamen werden gevonden in een gezonken pick-uptruck op ruim 7 meter diepte.

De wagen lag bij het middengedeelte van de ingestorte Francis Scott Key Bridge, zei een politiewoordvoerder van de staat Maryland op een persconferentie. De gevonden wegwerkers zijn een 35-jarige man uit Baltimore en een 26-jarige man uit het nabijgelegen Dundalk. De twee kwamen oorspronkelijk uit Mexico en Guatemala.

De vier andere wegwerkers, ook afkomstig uit Latijns-Amerikaanse landen, zijn nog steeds vermist. De autoriteiten gaan ervan uit dat ook zij niet meer leven. Met sonarapparatuur is vastgesteld dat andere voertuigen met slachtoffers onder water bedolven zijn onder puin van de brug. Het zoeken gaat vandaag verder zodra het licht is.

Geluidsopnames

Gisteren hebben onderzoekers van de federale overheid het vrachtschip onderzocht dat de instorting veroorzaakte toen het tegen een van de brugpijlers voer. De bemanning van de Dali had even daarvoor gemeld dat alles op het schip was uitgevallen en dat het schip onbestuurbaar was.

Doordat er al politie aan weerszijden van de brug aanwezig was, kon de toegang razendsnel worden afgesloten. Volgens de autoriteiten waren er anders veel meer slachtoffers geweest. Uit geluidsopnames blijkt dat een functionaris zijn auto dwars over de weg had gezet en wachtte op de komst van een collega om daarna de brug op te rijden om de wegwerkers te waarschuwen. Uiteindelijk bleek die tijd er niet meer te zijn.