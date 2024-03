Rutte ondanks knelpunten met applaus en vlaggetjes ontvangen in China

Voor het eerst in vijf jaar tijd trok demissionair premier Rutte weer naar China. Covid gooide eerder roet in het eten; de deuren in China gingen op slot. Oekraïne, mensenrechten, Chinese cyberaanvallen: in vergelijking met 2019 is de lijst met pijnpunten niet kleiner geworden. Toch werd Rutte vandaag met alle egards ontvangen in de Chinese hoofdstad.

Onder luid applaus en met de wapperende vlaggetjes van de aanwezige studenten loopt de premier naar binnen op de Universiteit van Peking. "Ik studeer Nederlands, maar ook geschiedenis", zegt één van de studenten. "Ik wil graag weten welke periode in de geschiedenis hij interessant vindt."

Die vraag kan hij niet stellen, in de grote zaal. Toch worden hij en de honderden andere studenten bediend. "Je kunt er zelfs president mee worden", zegt Rutte over de geschiedenisopleiding, met een knipoog naar zijn eigen carrière. De manier waarop hij de dialoog met de zaal aangaat is voor de studenten ongewoon losjes, in een tijd waarin op de campussen de ideologische teugels zijn aangetrokken.

Rutte houdt de jonge Chinezen een spiegel voor. "Als je kijkt naar samenlevingen die succesvol zijn is daar ruimte om vrij na te denken, vrije pers en democratie. Nederland en andere delen van Europa boekten succes omdat er vrijheid van meningsuiting was, vrijheid van godsdienst."

Studenten vragen naar Oekraïne en de mogelijke baan van Rutte bij de NAVO.

"Daar is nog geen duidelijkheid over, maar ik zou vereerd zijn", zegt Rutte, die tijdens zijn trip vooral inzet op Oekraïne. "Als een goede vriend van China verbaast het mij dat China zo dicht tegen de Russische positie ligt."

Demissionair premier Rutte ontmoette ook de Chinese president Xi Jinping: