Gasunie waarschuwt voor tekorten

Nederland kan komende jaren te maken krijgen met een gastekort als de overheid geen maatregelen neemt. Daarvoor waarschuwt Gasunie Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk gasnet.

Als komende winters kouder dan gemiddeld verlopen, zouden de gasopslagen na de winter relatief leeg kunnen zijn. Dan is er een "reële kans" dat het de zomer daarop niet lukt om de opslagen weer voldoende te vullen voor een volgende koude winter.

De kans dat dit gebeurt, lijkt klein. Maar volgens GTS is het zaak "proactief te handelen" om de levering van aardgas te kunnen blijven garanderen, nu de import van Russisch gas is gestopt en ook de gaswinning in het Groningenveld definitief wordt beëindigd.

Maatregelen

In een adviesrapport worden meerdere maatregelen voorgesteld. Zo zou er een wettelijk vastgestelde vulnorm moeten komen voor de gasopslagen. Ook adviseert GTS om te beginnen met de aanleg van een noodvoorraad om in geval van nood toch nog wat gas achter de hand te hebben.

Demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie zegt tegen het ANP dat de in het rapport benoemde risico's reden zijn voor het kabinet om waakzaam te blijven. "Hoewel de kans zeer klein is dat de door GTS geschetste tekorten zich voordoen, zouden de economische en maatschappelijke gevolgen groot zijn."

Wetsvoorstel

Het kabinet werkt ook aan een wetsvoorstel om beter voorbereid te zijn op een mogelijke gascrisis. Dat wetsvoorstel zou volgens Jetten dit najaar naar de Tweede Kamer moeten gaan.

Door het milde weer is de leveringszekerheid van gas afgelopen winter niet in gevaar gekomen. De Nederlandse gasopslagen waren vooraf ook goed gevuld. Op 1 november zaten ze voor 99,6 procent vol. Begin vorige maand was dit nog 64,9 procent. Daarmee werd ruimschoots voldaan aan het voor die datum vanuit Brussel voorgeschreven vulniveau van 43 procent.