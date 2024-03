Ajax neemt afscheid van Champions League met fraai gelijkspel bij Chelsea

Het Europese avontuur van de Ajax-voetbalsters is, zoals verwacht, in Londen tot een einde gekomen. Na de 3-0 nederlaag van vorige week in de eigen Arena werd in de uitwedstrijd tegen Chelsea in de kwartfinales van de Champions League een verdienstelijk gelijkspel uit het vuur gesleept: 1-1.

Er viel voor Ajax niet zo heel veel eer meer te behalen in Londen na de niet alleen kansloze maar ook forse nederlaag in Amsterdam. Maar de ploeg van vertrekkend trainer Suzanne Bakker wilde wel laten zien dat er van het eerste duel geleerd was.

En wie weet zat er bij de koploper in de Engelse competitie stiekem nog een mooi resultaat in als passende afsluiting van een fraaie campagne in Europa.