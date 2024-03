VS klaagt Chinezen aan om grootschalige spionage: 'Dit is nieuw jachtgebied'

'Gevaarlijk nonchalant'

Ook Europese parlementariërs waren doelwit van de hackersgroep. In de aanklacht staat dat alle EU-leden van de Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), een internationale organisatie die zich uitspreekt tegen mensenrechtenschendingen van China, doelwit waren.

Oud-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) was lid van IPAC ten tijde van de hackoperatie. Hij noemt het heel pijnlijk dat dit heeft kunnen gebeuren. "Het is gevaarlijk nonchalant hoe de Nederlandse regering met de Chinese dreiging en pogingen tot hacken omgaat. Het is gênant dat de VS dit naar buiten brengt en sancties instelt, terwijl Nederland en de EU zwijgen."

In tegenstelling tot Sjoerdsma denkt hoogleraar Jacobs niet dat Nederland de Chinese cyberdreiging onderschat. "De AIVD en MIVD waarschuwen hier regelmatig voor."

Begin februari werd bekend China met malware heeft ingebroken op de systemen van Defensie. Jacobs: "Het was uitzonderlijk dat het ministerie tot in detail bekend heeft gemaakt hoe die aanval plaatsvond. Dat deden ze om internationaal te waarschuwen en als afschrikking naar de Chinezen: als je ons aanvalt, maken we bekend hoe. Of het China er echt van zal weerhouden dit te blijven doen, weet ik niet, maar ze zullen misschien wel drie keer nadenken voordat ze bepaalde doelen in Nederland aanvallen."

Tegenmaatregelen

Demissionair premier Rutte sprak vandaag in Peking met de Chinese president Xi Jinping en heeft het met hem ook gehad over de malware aanval op Defensie. "Ondanks dat dit moeilijke onderwerpen zijn om te bespreken, is deze relatie belangrijk en zetten we het dialoog met China voort."

Tegenmaatregelen moeten volgens Europarlemantariër Groothuis uit Brussel komen. "De Europese Raad en de Commissie staat een taak te wachten: sancties opleggen, maar ook een duidelijke taal spreken die China verstaat. Je moet een zwartboek maken van al deze operaties samen en dan een loeiharde knal uitdelen door te zeggen: we gaan in Europa tegenmaatregelen nemen."