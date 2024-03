Auto-inbreker laat briefjes achter: 'Sorry for nothing, xx Polska'

"Thanks for using", "Next time, leave some money for me" en "xx Polska". Het zijn teksten op briefjes die een inbreker achterlaat in en op auto's in Heinkenszand. Hij steelt spullen en in sommige gevallen gebruikt hij de auto en brengt hem ook weer terug. Maar dan wel zonder de waardevolle spullen zoals laptops en portemonnees die erin lagen.

Al weken zijn bewoners van het Zeeuwse dorp in de ban van deze onbekende 'Polska'. Ook Suus van den Brink vond anderhalve week geleden een briefje achter het stuur. Ze was vergeten haar auto op slot te zetten na het uitladen van de boodschappen en kon hem de volgende ochtend niet meer vinden.

Knipoog

"Ik had het meeste al naar binnen gehaald, een kratje stond nog in de auto. Dat zou ik er later uithalen", vertelt ze aan Omroep Zeeland. "Maar dat ben ik straal vergeten." De volgende ochtend, toen ze haar dochter naar school wilde brengen, was de auto weg. Hij bleek drie straten verderop geparkeerd te staan. Van den Brink kwam daar later op de dag via dorpsgenoten achter.

De auto was op slot, maar de sleutels en portemonnee die erin lagen, waren wel weg. Achter het stuur lag een briefje van de dief. "Thanks for using, xx Polska", stond erop. Hij sloot af met een knipoog-smiley. "Het is dus grappig bedoeld, maar het is absoluut niet grappig", zegt Van den Brink.

"Het kratje bier dat er nog in stond heb ik weer teruggevonden."

'Misselijkmakend'

'Polska' slaat de afgelopen weken vaker toe in het Zeeuwse dorp. "Op camerabeelden zie je dat hij voelt aan auto's of ze open zijn", zegt Van den Brink. Ze was niet de enige bij wie een briefje was achtergelaten. Gisternacht stal de dief nog een laptop uit een auto. Op het achtergelaten briefje staat dat het hem niet spijt maar dat hij de laptop zal teruggeven. Daarnaast vraagt hij of er volgende keer wat geld voor hem in de auto kan liggen.

"Misselijkmakend", zegt Van den Brink. "Dat is gewoon brutaal." De Heinkenszandse hoort de laatste tijd steeds meer over inbraken van auto's en kapotgemaakte onderdelen.

Hoewel de man op camerabeelden is gezien, is zijn identiteit nog niet bekend. De politie is op de hoogte van de zaak en doet onderzoek. Op dit moment zijn nog geen resultaten te melden.