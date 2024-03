Oranje-international Van de Donk met Lyon naar halve finale Champions League

Vlak na rust kwam Lyon weer op voorsprong. Cascarino schoot snoeihard op doel en maakte haar tweede doelpunt. De Franse ploeg domineerde in de tweede helft en maakte jacht op de derde doelpunt.

In de slotfase liep Lyon uit. Griedge Mbock scoorde en in de extra tijd maakte Kadidiatou Diani waarschijnlijk de makkelijkste goal uit haar carrière. De bal werd tegen haar aangeschoten door een verdediger van Benfica en rolde zo het doel in.

In de halve finale moet Lyon het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd BK Häcken-Chelsea.