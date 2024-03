Nederlanders opgepakt in Letland voor vervoeren vluchtelingen: 'Wilde zusje redden'

In Litouwen huurden zij een auto en reden naar de boerderij in Letland, waar ze Mabroka uitgehongerd aantroffen. Abdulaal en Martine brachten haar en twee andere vrouwen met de auto naar een via AirBnB-gehuurd appartement in Litouwen, op zo'n twee uur rijden. Ze keerden terug voor de twee achtergebleven vluchtelingen, maar toen werden ze opgepakt.

Abdulaal en Martine belandden in de gevangenis, in voorarrest. De twee vluchtelingen in de auto werden na detentie de grens met Belarus overgezet. "Ik heb weleens gedacht: had ik maar alleen mijn zusje gered en de anderen gelaten. Maar ik kon het niet. Ze hadden dood kunnen gaan, en dat zou ik mijzelf nooit vergeven", zegt Abdulaal.

Aanklacht wijzigt

In eerste instantie werden de Nederlanders aangeklaagd voor de "illegale verplaatsing van personen over de staatsgrens" van Letland naar Litouwen, waar maximaal zes jaar gevangenisstraf op staat. Later werd de aanklacht gewijzigd: Abdulaal en Martine zouden onderdeel zijn van de groep mensensmokkelaars die zij eerder betaalden en worden nu ook aangeklaagd voor het vervoeren van de vluchtelingen van Belarus naar Letland. "Een georganiseerde groep met kwade bedoelingen," staat er in de aanklacht, met een gevangenisstraf tussen de twee en acht jaar.

Abdulaal zweert: "Er is absoluut geen sprake van een organisatie. Ik wilde gewoon mijn zusje redden". Die uitleg stond in de oorspronkelijk aanklacht maar is uit de nieuw opgetekende aanklacht verwijderd, heeft de NOS vastgesteld.