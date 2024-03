Moeder Israëlische soldate thuis in Amstelveen belaagd

Een vrouw uit Amstelveen van wie de dochter in het Israëlische leger dient, is vanmiddag lastiggevallen op haar woonadres. Het is niet de eerste keer dat boze mensen verhaal komen halen bij Shirli, die erg geschrokken is. "Eerst online, vervolgens op mijn werk, nu in m'n thuisbasis. Wat is de volgende stap?"

De moeder zat thuis achter de computer toen de bel ging. Via de slimme deurbel was een vrouw te zien. "Misschien een pakketje of iemand van de Evangelische kerk dacht ik toen, dus ik heb de deur opengemaakt", vertelt de vrouw aan de NOS. Maar daar kwamen de bezoekers niet voor.

"Een dame was aan het filmen, een andere stond erachter", vertelt Shirli, wier volledige naam bij de NOS bekend is. "Ze schreeuwden dat ik de moeder ben van een kindermoordenaar, dat mijn dochter een kindermoordenaar is." De vrouwen bleven naar Shirli roepen en filmden haar. "Heel intimiderend."

De onbekende vrouwen hadden flyers mee met Shirlis adres erop en teksten als "buurtbewoners opgelet: er woont een kindermoordenaar in de buurt". Over Shirli stond er op dat ze medeplichtig is, omdat ze haar dochter naar Israël stuurde "om babies [sic] te vermoorden". Die folders zijn in de buurt verspreid.

Op de foto hieronder is de folder te zien met gegevens van Shirli en haar dochter en allerlei beschuldigingen tegen hen. Deze foto is verkregen via het CIDI, waarop moeder en dochter en hun gegevens deels onherkenbaar zijn gemaakt.