Wat kan ons marineschip doen tegen de Houthi's? 'Ja, er zijn risico's'

Wat gaat de Zr.Ms. Tromp doen in de Rode Zee?

Kortgezegd: drones en raketten van Houthi's uit de lucht schieten. En daar is de Tromp uitermate geschikt voor, zegt Yvonne van Beusekom. Zij is kapitein-luitenant ter zee en voert het commando over het schip. "We zijn goed uitgerust met radars, wapens en diverse andere sensoren."

Het fregat heeft een rijke geschiedenis met deelname aan missies in Somalië (2010) en Libië (2011). Toch is het volgens de kapitein-luitenant de eerste keer dat het betrokken is bij een missie "in het hoogste geweldspectrum". "En dat er daadwerkelijk een dreiging is waarbij we onze raketsystemen zouden moeten inzetten."

De Zr.Ms. Tromp heeft tweehonderd bemanningsleden aan boord en vertrok ongeveer drie weken geleden uit Den Helder. Inmiddels zijn Van Beusekom en haar medewerkers aangekomen in het noorden van de Rode Zee. De komende tijd vaart ze richting het zuiden, waar de dreiging het grootst is. "Dan gaan we ons settelen en de omgeving goed verkennen, communicatie opzetten en de sensoren en wapens optimaliseren."