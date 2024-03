Oranje-plaaggeest Sinner gaat door met winnen: halvefinalist in Miami

Jannik Sinner heeft de halve finales van het mastertoernooi in Miami bereikt. De nummer drie van de wereld, die dit jaar de Australian Open en het ABN Amro Open won, was met 6-4, 6-2 te sterk voor Tomas Machac.

Het is de derde keer dat de Italiaan doordringt tot de halve finales in Miami, waar hij in 2021 en 2023 de finale verloor

Sinner maakt ook dit toernooi weer indruk. Hij verloor tot nu toe maar één set en dat was tegen Tallon Griekspoor.

Plaaggeest voor Nederlandse tennissers

Sinner is een ware plaaggeest voor Nederland. Hij won in Miami van Griekspoor, net als in de halve finale in Rotterdam. Ook Van de Zandschulp versloeg hij dit jaar al twee keer: bij de Australian Open en in Rotterdam.

Tot overmaat van ramp lootte het Nederlands Davis Cup-team vorige week een groep met daarin ook titelhouder Italië en dat betekent dat Sinner opnieuw aan de andere kant van het net zal opduiken.