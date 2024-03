In haar laatste tennisjaar slaat Collins zich naar laatste vier in Miami

Danielle Collins heeft net als in 2018 de halve finales bereikt van het masterstoernooi in Miami. De Amerikaanse nummer 53 van de wereld won met 6-3, 6-2 van Caroline Garcia, de Franse nummer 27 van de wereld.

De 30-jarige Collins is bezig aan haar laatste seizoen. De Amerikaanse kampt al jaren met de chronische ziektes reuma en endometriose, maar was desondanks de nummer zeven van de wereld en haalde in 2022 de finale van de Australian Open.

Collins maakt veel indruk in Miami. Ze heeft nu tien sets op rij gewonnen en stond daarin slechts negentien games af. Garcia werd in de eerste set op 4-3 gebroken en kon mede door schouderklachten in de tweede set geen vuist meer maken.