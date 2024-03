Kamervoorzitter Bosma spreekt Baudet aan op bedreiging van Klaver

Kamervoorzitter Martin Bosma roept partijleider Thierry Baudet van FvD op het matje vanwege bedreiging van Jesse Klaver van GL-PvdA. Baudet heeft gezegd dat hij Klaver "op zijn bek zou slaan".

In een brief aan Baudet noemt Bosma de opmerking van Baudet onaanvaardbaar. Bosma wil Baudet daar morgenochtend over spreken. "Bedreigingen - nota bene in de plenaire zaal - kan ik niet tolereren", schrijft Bosma. Hij zegt verder dat er "grenzen en fatsoennormen zijn overschreden". "Het schaadt bovendien ook het aanzien van de Kamer en de politiek".

Bosma heeft het zelf niet gehoord omdat hij met een ander Kamerlid in gesprek was, maar het incident is door verschillende mensen aan hem bevestigd, zegt hij verder.

Geïrriteerd

Het incident gebeurde na afloop van een Kamerdebat over een voorstel van FvD om een raadplegend referendum over het Nederlandse EU-lidmaatschap te houden. Tijdens het debat raakte Baudet geïrriteerd door vragen van Klaver en D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

Die spraken Baudet aan op diens pro-Russische standpunten en wilden weten of hij en zijn partij door Rusland worden of werden betaald. Klaver vroeg hem herhaaldelijk om de jaarstukken van de Stichting Forum voor Democratie. Dat is de stichting die Baudet in 2014 oprichtte om activiteiten rond het Oekraïne-referendum te organiseren. Klaver wil weten of uit die stukken blijkt dat Baudet van Rusland direct of indirect geld heeft ontvangen.

Volgens Baudet zijn die stukken openbaar. Hij verwees naar de Kamer van Koophandel waar die stukken opvraagbaar zouden zijn. Klaver zei dat dat niet zo is. Vanmiddag was op de site van de Kamer van Koophandel te zien dat die stukken er niet zijn. "Geen jaarrekeningen beschikbaar", staat er bij de bestelknop.

Wel te zien, niet te horen

Na afloop van het debat, de microfoons waren door Bosma uitgezet, ontstond er een gesprek tussen Klaver en Baudet. Baudet zei tegen Klaver dat hij hem op zijn bek zou slaan als Klaver nog één keer naar de jaarstukken zou vragen. Klaver meldde dit vervolgens bij Bosma.

Het incident was op de beeldregistratie van de Tweede Kamer te zien, maar niet te horen. Op de vraag van de NOS wat er precies gebeurd was, vertelde Klaver over de dreigende woorden van Baudet. Die bevestigde even later dat hij dit inderdaad had gezegd omdat hij boos was.

Bosma zegt in zijn brief dat het Reglement van Orde "niet voorziet in sancties naar aanleiding van bedreigingen of ander verwerpelijk gedrag buiten de vergadering". Toch wil hij morgen met Baudet spreken "over deze uiterst betreurenswaardige kwestie".