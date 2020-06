Nieuwe data NK wielrennen: 21, 22 en 23 augustus in Drenthe

De NK wielrennen van 2020 worden op 21, 22 en 23 augustus verreden. De nationale kampioenschappen zouden in juni plaats hebben moeten vinden, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Door de versoepelingen van de maatregelen voor sportevenementen per 1 juli kunnen de Nederlandse kampioenschappen in Drenthe nu in augustus worden gehouden, mits de huidige regels in de tussentijd niet aangescherpt worden.

Maatschappelijke belangen

"Het was goed uit te leggen geweest als we dit jaar niet konden organiseren gezien de maatschappelijke belangen die enkele maanden voorrang genoten", legde Thorwald Veneberg, algemeen directeur van de Nederlandse wielerunie KNWU, uit. "Maar nu sportevenementen weer zijn toegestaan, kijken we uit naar een voor ons als bond belangrijk wedstrijdmoment.