Trump dreigt oudere kiezers te verliezen door aanpak coronacrisis

Luid toeterend trekt een parade van golfkarretjes door Sun City. De wagentjes zijn versierd met Amerikaanse vlaggen en borden waarop ze hun steun uiten aan de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Achterop een golfkar staat in koeienletters "grab him by the ballot" geschreven, pak hem met het stembiljet. Het is een verwijzing naar "grab 'em by the pussy", een beruchte vrouwonvriendelijke uitspraak van president Donald Trump.

De bestuurders van de karretjes zijn stuk voor stuk 65-plussers die mondkapjes dragen met daarop teksten als 'VOTE'. Hier en daar worden ze getrakteerd op opgestoken middelvingers van bewoners die Trump-borden in hun voortuin hebben staan.

Het borrelt in Sun City

Sun City, een seniorengemeenschap in de staat Arizona, is bijna het clichébeeld van een geïdealiseerde Amerikaanse gemeenschap zoals uit de bekende tv-serie Happy Days. De tuinen zijn keurig aangeharkt en de straten zijn blinkend schoon. Op de opritten van de bungalows staan voornamelijk pick-up trucks. Voornaamste bron van vermaak zijn de talloze golfbanen die de plaats rijk is.

Ogenschijnlijk zijn dit oases van rust, maar onder het oppervlakte borrelt het. Zo'n golfkarretjesparade waarmee bewoners hun steun uiten aan een Democratische presidentskandidaat was tot voor kort ondenkbaar. "Ik woon al jaren in deze ouderengemeenschap", vertelt de Democratische kiezer Susan Chatterjee. "Vier jaar geleden zag je alleen maar Republikeinse campagneborden in mijn buurt. Nu is het beeld veel meer gemengd. Ik schat dat het zelfs fifty-fifty is."