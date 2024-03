Onderwijsexperts zijn plannetjes Tweede Kamer zat: 'Focus op de basis'

"Geen week van het Geld" of andere aparte projecten, "geen verplicht schoolzwemmen" en ook "geen moestuin". In de hoorzitting 'Lees- en Taalvaardigheid' in de Tweede Kamer is de boodschap van de uitgenodigde deskundigen glashelder: focus, kies en 'stop met de overbelasting van de leraren.

"Er komt steeds meer bij en er gaat nooit wat af", verwoordt Martin Bootsma van de Amsterdamse Alan Turingschool het breed gedeelde advies aan de Kamerleden. "Je zou je af moeten vragen of dit allemaal nog wel uitvoerbaar en behapbaar is."

De experts en de Kamerleden delen hun zorgen. Het is niet best gesteld met het niveau van lezen en taal van Nederlandse scholieren. De basisvaardigheden - taal, lezen en rekenen - van Nederlandse leerlingen gaan achteruit, zowel op de basisschool als het voortgezet onderwijs.

Laaggeletterd

De Onderwijsraad concludeert dat veel leerlingen in de onderbouw van de middelbare school de fundamentele niveaus voor rekenen en taal niet halen. Op vmbo-kader haalt ruim een derde van de leerlingen het niveau voor leesvaardigheid niet dat nodig is op de middelbare school. Bij wiskunde was dat ruim de helft. Een derde van de Nederlandse scholieren loopt het risico om laaggeletterd het onderwijs te verlaten, zo is op te maken uit het internationale trendonderzoek PISA.

De woordvoerders van de PVV, VVD, NSC, BBB, GroenLinks-PvdA en SGP willen weten wat er gedaan moet worden om het niveau weer op te halen. Heeft een verlaging van de leerplicht van 5 naar 4 jaar zin, wil VVD-Kamerlid De Kort weten. BBB-Kamerlid Van Zanten wil weten of de terugkomst van de leesplank 'Boom, Roos, Vis' en de staartdeling bij rekenen misschien zou helpen. NSC-Kamerlid Soepboer legt de terugkeer van de bibliotheken in de school voor.