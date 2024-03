Gevoelige documenten Europol op straat beland, gevonden door een burger in Den Haag

Documenten met gevoelige informatie over medewerkers van de internationale politieorganisatie Europol waren maandenlang spoorloos. Nu is een deel ervan gevonden in Den Haag, bevestigt een woordvoerder van de organisatie.

Vorige zomer verdwenen fysieke personeelsdossiers van belangrijke bestuurders van Europol.

De kwestie kwam vandaag aan het licht na berichtgeving van Politico, op basis van een interne notitie van de organisatie.

Politico sprak met vier medewerkers. Volgens hen heeft een burger de "zeer gevoelige documenten" gevonden in een openbare ruimte in Den Haag. De vinder heeft de documenten naar het politiebureau gebracht.

Volgens de medewerkers gaat het om personeelsdossiers van topvrouw Catherine de Bolle en van de bestuurders Jürgen Ebner, Andrei Linta en Jean-Philippe Lecouffe. Ze zouden opgeborgen zijn geweest in een kluis in een beveiligde kamer in het hoofdkantoor van Europol in Den Haag.

Slechts een beperkt aantal personeelsleden heeft toegang tot die kamer. "Weinig mensen weten de code van de kluis", zei een personeelslid. Het is nog niet duidelijk waarom en hoe de documenten daar zijn weggehaald.

Hoofd personeelszaken

Na het voorval zou hoofd personeelszaken Massimiliano Bettin tijdelijk naar huis zijn gestuurd. Politico stuurde een e-mail naar het Europol-account van Bettin en kreeg daarop een automatische reactie terug. Daarin staat dat hij niet beschikbaar is en geen toegang heeft tot zijn mails. Bettin zei tegen Politico dat hij niet kan reageren op de zaak.

De in Den Haag gevestigde organisatie zegt de kwestie zeer serieus te nemen. Er is een intern onderzoek ingesteld, schrijft Omroep West. Europol zegt tegen Politico verder geen details te kunnen delen van de 'interne kwestie'.