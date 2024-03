Van Aert mist Ronde van Vlaanderen: gebroken sleutelbeen en ribben

De vrees van Visma-Lease A Bike en heel Vlaanderen is uitgekomen. Wout van Aert heeft bij zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen diverse breuken opgelopen en zal daardoor dit voorjaar niet meer in actie komen.

Van Aert smakte in de gevaarlijke afdaling naar de voet van de Kanarieberg op hoge snelheid tegen het asfalt, bleef met een zichtbaar gehavend lichaam snikkend zitten en werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Daar werden behalve de vele schaafwonden en kneuzingen ook een sleutelbeenbreuk en diverse gebroken ribben geconstateerd. Hoe lang Van Aert precies uit de roulatie zal zijn, is nog niet duidelijk.

Zeker is wel dat hij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix - twee van de hoofddoelen van Van Aert dit seizoen - en de Amstel Gold Race zal moeten missen. Na die laatste koers zou Van Aert zich gaan voorbereiden op de Giro d'Italia.