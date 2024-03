Gebroken Van Aert mist Ronde van Vlaanderen: 'Zoveelste domper dit voorjaar'

De vrees van Visma-Lease A Bike en heel Vlaanderen is uitgekomen. Wout van Aert heeft bij zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen zijn sleutelbeen en diverse ribben gebroken en zal daardoor dit voorjaar niet meer in actie komen.

Hoe lang Van Aert precies uit de roulatie is, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat hij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix - twee van de hoofddoelen van Van Aert dit seizoen - en de Amstel Gold Race zal moeten missen.

Benoot vecht tegen de tranen

De aangeslagen blik van Tiesj Benoot na de finish zei alles. Even daarvoor had de Belg van Visma-Lease A Bike een sleutelrol gespeeld in de uiteindelijke zege van ploeggenoot Matteo Jorgenson, maar de verslagenheid was in zijn ogen te lezen.

Dat had alles te maken met Van Aert. "Het is echt kut. Ik ben blij dat Matteo de koers wint, maar Wout is gewoon een heel goede vriend ook. Ik gun het hem zo hard om Roubaix en de Ronde te kunnen winnen. Hij was er al zo vaak dichtbij. En hij was gewoon echt top, ik denk in de vorm van zijn leven. Het is kut."