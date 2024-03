Vos boekt in Dwars door Vlaanderen haar 250ste profzege op de weg

De twaalfde editie van Dwars door Vlaanderen voor vrouwen is een prooi geworden voor Marianne Vos. De renster van Visma-Lease a Bike was in een sprint-à-deux medevluchtster Shirin van Anrooij te snel af.

Het was voor de 36-jarige Vos, die de traditionele opmaat voor de Ronde van Vlaanderen van komende zondag nog nooit won, haar 250ste profzege op de weg.