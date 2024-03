Kabinet komt met verbod op gebruik opvoersets e-bikes

Het demissionaire kabinet is van plan het bezit en gebruik van opvoersets voor elektrische fietsen op de openbare weg te verbieden. Haagse bronnen bevestigen een bericht van RTL nieuws daarover.

Er wordt veel geklaagd over elektrische fietsen die te hard rijden. Vooral overlast van fatbikes is velen een doorn in het oog.

Onder meer Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond hebben gevraagd om een strengere aanpak van het opvoeren van elektrische fietsen. De Tweede Kamer vroeg onlangs om een "aanvalsplan".

Mogelijk al voor 1 april een plan

Zo'n plan komt er mogelijk nog voor 1 april. Met een elektrische fiets te hard rijden op de openbare weg is nu al verboden, maar het installeren van een opvoerset op zichzelf niet. Dat gaat dus veranderen.

Elektrische fietsen mogen niet harder dan 25 kilometer per uur, maar in de praktijk gaan ze geregeld veel harder. Twee weken geleden kwamen vier fabrikanten van fatbikes zelf al met maatregelen om het opvoeren tegen te gaan.