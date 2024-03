Advocatenorde: geen aanwijzing voor omkoping door Khalid Kasem, wel waarschuwing

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat voormalig advocaat en tv-presentator Khalid Kasem ambtenaren heeft omgekocht of dat heeft geprobeerd. Dat zegt de deken van de Amsterdamse orde van advocaten. Wel heeft Kasem een waarschuwing gekregen omdat hij "ongepaste uitlatingen" aan het adres van een cliënt heeft gedaan om een factuur betaald te krijgen.

Kasem zou in een gesprek met zijn kantoorgenoot Peter R. de Vries in 2019 hebben erkend dat hij een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Dat schreef het AD op 5 januari, op basis van geluidsopnamen. Kasem ontkende de omkoping en zei dat hij nooit een betaling voor iets dergelijks had ontvangen. Na de beschuldiging legde hij wel zijn werk als presentator van het Bnnvara-programma Khalid & Sophie neer.

De "ongepaste uitlatingen" gaan over een cliënt die nog openstaande rekeningen had bij het advocatenkantoor van Kasem. Daarover zei Kasem al eerder dat hij "op ongepaste wijze" had geprobeerd die deels betaald te krijgen. Volgens de deken is daarover een gesprek geweest.

Vertrouwen

In een reactie op Instagram zegt Kasem dat hij steeds met vertrouwen heeft uitgekeken naar de uitkomst van het onderzoek en dat hij opgelucht is dat nu is bevestigd wat hij altijd heeft gezegd. "Ik ben erg blij dat de verdachtmakingen zijn ontkracht door de enige autoriteit die toegang had tot alle informatie die belangrijk is", zegt hij.

Kasem zegt verder dat het een moeilijke periode is geweest voor hem en zijn gezin en dat hij te maken heeft gehad met veel hatelijke (online) opmerkingen en reacties. Hij was als oud-advocaat gebonden aan geheimhouding en kon daardoor niet openlijk reageren op de verdachtmakingen. Hij zegt bij de deken volledige opening van zaken te hebben gegeven.

De rijksrecherche stelde eind januari ook een oriënterend onderzoek in naar de beschuldigingen. Dat wil zeggen dat werd onderzocht of er strafbare feiten hebben plaatsgevonden. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. Ook de DJI onderzoekt de zaak.