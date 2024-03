Pegida-voorman Edwin Wagensveld aangehouden in rechtbank Arnhem

De politie heeft Pegida-voorman Edwin Wagensveld aangehouden in het Paleis van Justitie in Arnhem. Dat heeft de politie bekendgemaakt op X. Wagensveld sleepte een koran mee aan een hondenriem. In de rechtbank dient vandaag het bezwaar van Wagensveld tegen zijn gebiedsverbod voor Arnhem.

Vorige week legde burgemeester Marcouch hem een gebiedsverbod op van een half jaar voor Arnhem, omdat Wagensveld afgelopen zaterdag een koran wilde verbranden in de stad ondanks een demonstratieverbod.

Hij mocht vandaag bij uitzondering wel naar de rechtbank komen, dus dat is niet de reden voor Wagensvelds aanhouding. Zijn andere handelingen vallen niet onder de uitzondering en daarom is hij aangehouden, zegt de politie.

De Pegida-voorman organiseert vaker protesten die gericht zijn tegen de islam. Vorig jaar november werd hij voor een actie bij de Tweede Kamer veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur.

Ondanks de aanhouding van Wagensveld, ging de rechtszitting door. Wagensveld zelf was ook aanwezig bij de zitting. Na de zitting is Wagensveld onder begeleiding van de parketpolitie meegenomen. Vrijdagochtend doet de rechter schriftelijk uitspraak in de zaak.