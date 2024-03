Spaans OM eist 2,5 jaar gevangenisstraf tegen Rubiales na omstreden kus

Het Openbaar Ministerie in Spanje eist een gevangenisstraf van 2,5 jaar tegen Luis Rubiales. De voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond kuste in augustus 2023 de voetbalster Jenni Hermoso ongevraagd op haar mond. Hij zou zich hiermee volgens het OM schuldig hebben gemaakt aan dwang.

Die kus bracht een storm van ophef teweeg in Spanje en daarbuiten. Rubiales stapte op als bondsvoorzitter, werd geschorst door de FIFA en werd in januari van dit jaar uiteindelijk officieel aangeklaagd.

De openbaar aanklager van de rechtbank in Madrid eist niet alleen een gevangenisstraf, maar ook dat Rubiales een schadevergoeding van 100.000 euro betaalt aan Hermoso.

Huiszoeking

Eerder deze maand kwam Rubiales al op een andere manier in aanraking met justitie. Zijn woning in het Spaanse Granada werd binnengevallen door de politie, in het kader van een onderzoek naar jarenlange witwassing en corruptie binnen de Spaanse voetbalbond.

Rubiales zelf was toen niet thuis. Hij verblijft sinds enige tijd in de Dominicaanse Republiek, een land dat geen uitleveringsverdrag met Spanje heeft. Toch verwacht justitie volgens Spaanse media dat Rubiales zich in Madrid zal melden voor de lopende juridische zaken.