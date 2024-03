EK-deelname Oekraïne biedt troost: 'Beetje geluk voor mensen aan het front'

Voetballegende Andrij Sjevtsjenko heeft de internationals van Oekraïne in de kleedkamer toegesproken, kort nadat de kwalificatie voor het EK in Duitsland was veiliggesteld.

Natuurlijk waren de Oekraïners blij, maar de prestatie drukte vooral het leed van de bloedige oorlog met Rusland heel even naar de achtergrond.

"Jullie hebben de mensen die Oekraïne aan het front verdedigen een klein stukje geluk gegeven", drukte Sjevtsjenko de voetballers op het hart.

De oud-topspeler van onder meer AC Milan is sinds 2022 als voorzitter in dienst van de nationale voetbalbond van Oekraïne. Hij knuffelde de voetballers stuk voor stuk na de 2-1 overwinning op IJsland in de play-offs. Voor de vierde keer op rij is het verscheurde land erbij op het EK.