Van Aert valt hard vier dagen voor Ronde van Vlaanderen, Jorgenson wint koers

De valpartij met onder anderen Van Aert zorgde ervoor dat het peloton niet meer volle bak verderging met de achtervolging op de koplopers.

De kopgroep van elf was pas na een kilometer of 40 ontstaan, omdat het tempo in het begin van de koers behoorlijk hoog lag. Met de eerste beklimming in zicht, lukte het de elf zich los te maken van het peloton. Onder hen was één Nederlander: Pascal Eenkhoorn.

Visma-Lease a Bike, Lidl-Trek en Bora-hansgrohe bundelden de krachten in het peloton, waardoor de kopgroep weinig kans van slagen leek te hebben. De maximale voorsprong bedroeg ongeveer tweeënhalve minuut, maar die marge liep rap terug tot een seconde of dertig.

Benoot en Jorgenson maken oversteek

Na de valpartij liep de voorsprong van de koplopers weer op en ging de strijd om de dagzege toch nog tussen de overgebleven vluchters. Tiesj Benoot en Jorgenson lukte het nog wel aan te sluiten bij de voorste groep, die toen nog uit vier renners bestond.

De Belg Benoot deed enkele pogingen te demarreren, maar zag uiteindelijk zijn ploeggenoot Jorgenson de koers winnen. De 24-jarige Jorgenson won in zijn debuutseizoen bij het Nederlandse Visma-Lease a Bike ook al Parijs-Nice.