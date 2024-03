Van Aert komt vier dagen voor Ronde van Vlaanderen hard ten val en stapt af

Wout van Aert is vier dagen voor de Ronde van Vlaanderen hard ten val gekomen in Dwars door Vlaanderen. De Belg van Visma-Lease a Bike ging met nog 67 kilometer te gaan op volle snelheid onderuit.

Het shirt van Van Aert lag helemaal open en de schade op zijn rug was zichtbaar. Hij stapte niet meer op en was zichtbaar geëmotioneerd. Van Aert werd na zijn val naar het ziekenhuis vervoerd voor onderzoek.

Het is nu de vraag of hij zondag bij de Ronde van Vlaanderen, een van zijn grote doelen dit voorjaar, wel aan de start kan verschijnen. Van Aert kwam ten val in de afdaling van de Kanarieberg, die om veiligheidsredenen uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen werd gehaald.

Ook de Deen Mads Pedersen (Lidl-Trek), winnaar van Gent-Wevelgem van afgelopen zondag, was betrokken bij de valpartij. Pedersen stapte wel weer op, maar zijn ploeggenoot Jasper Stuyven kon niet meer verder. Net als Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).

Lappenmand

De lappenmand bij Visma-Lease a Bike zat al behoorlijk vol, met onder anderen de zieke Dylan van Baarle. Ook Jan Tratnik voegde zich daar tijdens Dwars door Vlaanderen nog bij.

De Sloveen bleek nog niet helemaal hersteld van zijn val in Gent-Wevelgem afgelopen zondag, waarbij hij meerdere kneuzingen en schaafwonden opliep, en stapte met nog ruim honderd kilometer te gaan af.