Schiphol zet zelfrijdend busje in voor personeel

"Het is wennen eigenlijk", reageert een medewerker in de bus. "Geen chauffeur, dus toch een risico dat er iets fout kan gaan." Een ander noemt het 'de toekomst'. Hoewel het voor sommige medewerkers onwennig is, blijkt een kleine 90 procent van de mensen bereid om de dienst opnieuw te gebruiken, zegt Zekveld. Voor alle zekerheid is er nog wel een safety operator aan boord die kan ingrijpen. En voor de medewerkers die echt niet willen of durven: ook de gewone pendelbusdienst mét chauffeur rijdt nog.



De zelfrijdende bus rijdt op basis van gps-coördinaten en met behulp van verschillende sensoren. "Zo hebben we ook sensoren die de objectdetectie doen, waarmee de bus op verkeerssituaties kan reageren. Ze vervangen zo de buschauffeur", legt Zekveld uit.

Zelfstandig op de rem

Dat die objectdetectie werkt, wordt duidelijk als een paar voetgangers oversteken waar ze dat eigenlijk niet horen te doen. De bus gaat volledig zelfstandig vol op de rem en stopt abrupt. De passagiers moeten een beetje lachen. "Een menselijke buschauffeur had hier ook op z'n rem getrapt. Ook dat moeten we leren, hoe dat werkt", aldus Zekveld.

De proef loopt dus nog ruim een maand, maar Zekveld verwacht dat Schiphol uiteindelijk ook de passagiers met zelfrijdende busjes gaat vervoeren over delen van het vliegveld. Hij wijst erop dat Schiphol ernaar streeft om in 2050 'een uitstootvrije en autonome grondoperatie' te hebben.

In Nederland zijn eerder proeven gedaan met zelfrijdende busjes. In 2016 al reed een chauffeurloos busje rond in Appelscha, Friesland. Die proef werd al na een week stopgezet omdat fietsers de berm in moesten vluchten om het voertuig te ontwijken. Ook in 2016 en daarna nog eens In 2019 reden op het terrein van de Wageningen Universiteit twee busjes rond zonder chauffeur, maar ook die proef werd stopgezet. De route was te lang en er ontstonden elke keer technische problemen.