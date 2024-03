Sporen van gezochte RAF-terroristen gevonden in woning Klette

In het huis van de gearresteerde RAF-terrorist Daniela Klette zijn sporen gevonden van twee andere gezochte RAF-terroristen; Ernst-Volker Staub en Burkhard Garweg. Dat meldt de recherche in Nedersaksen.

Een foto bewijst dat Burkhard Garweg in het appartement van Klette in Berlijn is geweest. Op het beeld is te zien dat hij bij haar thuis op de bank zit tussen twee honden in. Waarschijnlijk onderhielden hij en Klette nauw contact.

Bouwkeet

De opsporingsdiensten gaan ervan uit dat Garweg jarenlang op verschillende plekken in Berlijn heeft gewoond onder verschillende namen. Hij gebruikte onder meer de aliassen Martin Becker, Martin Martens en Martin von Staden.

Zijn laatste bekende verblijfplaats is een bouwkeet. Hij had twee honden met de namen Anusch en Lola. Op een foto die onlangs werd gepubliceerd in Duitsland is hij te zien met zijn hond Lola in een bos.

760 tips

Ook vonden de opsporingsdiensten sporen die leiden naar Ernst-Volker Staub, maar er is niet bekendgemaakt om wat voor sporen dat gaat.

Eind februari arresteerden onderzoekers Daniela Klette in Berlijn , waar ze onder een valse naam woonde. In haar appartement zijn naast wapens ook identiteitsbewijzen en rijbewijzen aangetroffen.

De opsporingsdiensten hebben sinds de arrestatie van Klette ongeveer 760 tips binnengekregen over Staub en Garweg.