GGD Zuid-Limburg meldt geval van mazelen

De GGD Zuid-Limburg meldt een geval van mazelen in de regio. Het gaat om een volwassen vrouw of man met milde klachten. Er is volgens de gezondheidsdienst geen sprake van een uitbraak.

Bij L1 Nieuws laat de GGD weten dat de patiënt een autochtone volwassene is die als kind niet tegen mazelen is ingeënt. Uit onderzoek is gebleken dat de persoon besmet is geraakt bij een reis naar Oost-Europa.

De contacten van de patiënt zijn nagetrokken en de GGD heeft de mensen met wie de patiënt contact heeft gehad vaccinatie aangeboden.

Dalende vaccinatiegraad

Mazelen is een besmettelijke infectieziekte die de laatste tijd af en toe weer opduikt, volgens deskundigen omdat sprake is van een dalende vaccinatiegraad. Mensen laten zichzelf of hun kinderen om uiteenlopende redenen niet altijd meer inenten.

Het geval van mazelen in Zuid-Limburg staat los van de gevallen die deze maand in de regio Eindhoven zijn gemeld. Volgens de GGD Brabant Zuidoost is daar wél sprake van een besmettingshaard. In Eindhoven en omgeving hebben op dit moment 28 mensen mazelen.

Het gaat om 26 ongevaccineerde kinderen en twee volwassenen. "Alle meldingen zijn te herleiden naar de lokale uitbraak in de regio Eindhoven", aldus de GGD Brabant Zuidoost gisteren.

"Dat is gunstig, maar met elk nieuw geval dat erbij komt wordt het risico groter dat je op een gegeven moment de grip verliest op de verspreiding", reageerde kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning.