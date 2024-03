Vanavond op tv: De missie van marineschip Tromp • China beschuldigd van enorme hackoperatie • Managers op cursus

China beschuldigd van enorme hackoperatie

Zware beschuldigingen aan het adres van China dat miljoenen mensen in verschillende westerse landen zou hebben gehackt. De Chinese cyberaanvallen zouden zijn gericht op politici, journalisten, bedrijven en critici van de Chinese overheid. Westerse inlichtingendiensten waarschuwen al langer voor het gevaar van spionage door China. De nieuwe beschuldigingen zijn geen goed nieuws voor de oplopende diplomatieke spanningen tussen het westen en China. Demissionair premier Mark Rutte is vandaag samen met demissionair minister Geoffrey van Leeuwen van Buitenlandse Handel in China.