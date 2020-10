Dode vrouw gevonden in woning Den Haag, verdachte aangehouden

In een woning in Den Haag is gisteravond het lichaam van een dode vrouw gevonden. Onduidelijk is nog of het lichaam van de 35-jarige bewoonster van de woning is, die als vermist was opgegeven.

In verband met de vondst is een 26-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht.

Buurtbewoners zeggen tegen Omroep West dat de bewoonster iets meer dan twee weken wordt vermist. "Haar familie heeft al sinds 9 oktober geen contact meer met haar", vertelt een van hen.

Het slachtoffer zou haar relatie met haar vriend willen verbreken en had vaak ruzie met hem. "Dat was in de hele straat te horen", aldus een omwonende.