'De hele brug is ingestort': steeds meer bekend over drama in haven Baltimore

Op dit moment wijst alles in de richting van een ongeluk, maar het is nog onduidelijk hoe het schip zonder elektriciteit en aandrijving is komen zitten. Daar wordt onder meer onderzoek naar gedaan door de toezichthouder voor de veiligheid van transport in de VS, de NTSB. Het onderzoeksteam gaat onder meer de reisgegevensrecorder uitlezen, waarin allerlei gegevens over het schip worden opgeslagen.

Herstel kost honderden miljoenen

De brug wordt dagelijks gebruikt door 34.000 mensen en is een belangrijke verbinding in de regio. Het ongeluk heeft grote gevolgen voor de haven van Baltimore, die volgens schattingen van de staat Maryland goed is voor zo'n 15.000 directe banen. Bedrijven zijn al bezig om hun handel tijdelijk te verplaatsen naar andere havens aan de Amerikaanse oostkust.

De vraag is hoelang het duurt voor het scheepvaartverkeer weer kan passeren. Een senator zei gisteren dat vier schepen de haven niet konden verlaten en dat twintig andere wachten tot ze naar binnen kunnen. Analisten gaan ervan uit dat het ongeluk op de korte termijn economisch een flinke klap oplevert voor de regio, maar denken ook dat de haven zich op de langere termijn wel zal herstellen.

President Biden heeft beloofd dat de federale overheid zal betalen voor het herstel van de brug. De verwachting is dat de herbouw minstens een jaar zal duren en zeker honderden miljoenen dollars gaat kosten.