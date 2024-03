Hayes werd bij Chelsea icoon Engelse vrouwenvoetbal: 'Een absoluut uithangbord'

Emma Hayes is als trainer van Chelsea een van de grote aanjagers van het gehele Engelse vrouwenvoetbal. Aan het eind van dit seizoen verlaat ze de Londense club en wordt ze bondscoach van de Verenigde Staten. Met Chelsea won ze alles wat er te winnen viel, behalve de Champions League.

Met haar ploeg staat Hayes na de 3-0 zege op Ajax in de Johan Cruijff Arena met een been in de halve finales. Als er niks geks gebeurt in de terugwedstrijd van vanavond, houdt ze zicht op die ene prijs die nog ontbreekt op haar palmares.

Hoe belangrijk is dat voor haar? "De Champions League winnen zou ongelofelijk mooi zijn. Toch vind ik het belangrijker dat ik na het tijdperk dat ik hier heb doorgebracht, kan concluderen dat de club gegroeid is. Ik wil over een tijdje terugkomen als supporter en dan trots zijn op wat ik zie. Ik hoop dat we iets neer hebben gezet, waardoor we ook jaren later nog prijzen kunnen pakken."

Uithangbord

Over haar nalatenschap bij Chelsea en in het Engelse voetbal hoeft Hayes zich geen zorgen te maken. Ze geldt als een pionier, die lang voordat er serieus geld in het Britse vrouwenvoetbal werd gestoken, in de sport investeerde.